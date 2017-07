VIDÉO - Le fils de Simone Veil, Jean, livre un bouleversant hommage à sa mère

publié le 05/07/2017 à 12:23

La France a rendu hommage à Simone Veil, mercredi 5 juillet, lors d'une cérémonie aux Invalides. Aux côtés des officiels et des anonymes se trouvait la famille de celle qui a marqué l'Histoire nationale par sa vie et ses combats. C'est Jean Veil, l'un des fils de Simone Veil, qui s'est exprimé le premier, s'adressant - au présent - à sa "maman", dans un discours bouleversant où souvenirs personnels et publics se sont entremêlés.



"Avant l'âge de 10 ans, je connaissais le nom d'Auschwitz", a confié Jean Veil, avant de revenir sur un voyage en Pologne, en 2004. "Il y eut cette visite à Auschwitz-Birkenau. Tu nous expliqua le voyage dans les wagons à bestiaux avec les pleurs des enfants… Les violences des SS, la tonte des cheveux, les tatouages des numéros, le manque de sommeil, la fin, le froid, la promiscuité, la saleté. L’odeur pestilentielle des corps qui brûlent", a raconté Jean Veil.

"De cette expérience, tu as appris à faire le tri entre l'essentiel et l'accessoire. Tu as toujours rejeté les idées convenues, et j'ai toujours été frappé par ton inégalable bon sens [...] Ton caractère est célèbre et redouté. Je pense que ce caractère, nous en avons hérité. Je dirais plutôt que ta détermination constitue la trame de l'armure qui t'a permis de survivre à l'enfer", a poursuivi Jean Veil, avant de conclure : "Je te pardonne d'avoir renversé sur ma tête l'eau de la carafe, sous prétexte que j'avais tenu des propos que tu trouvais misogynes. Je t'aime Maman".