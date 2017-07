Bordeaux : le nouveau pont sur la Garonne sera baptisé Simone-Veil

publié le 11/07/2017 à 14:54

10 jours après son décès, les hommages à la mémoire de Simone Veil se poursuivent. Lundi 10 juillet, c'est la ville de Bordeaux qui a décidé d'honorer l'ancienne ministre de la Santé.



Lors du conseil municipal, Alain Juppé a annoncé que le nouveau pont qui enjambera la Garonne à Bordeaux portera le nom de Simone Veil, annonce Sud Ouest. Il devait être baptisé Jean-Jacques-Bosc, du nom d'un commerçant et homme politique bordelais du XIXe siècle.

Alain Juppé et Simone Veil entretenaient de bonnes relations. Tous deux membres du gouvernement d'Édouard Balladur entre 1993 et 1995 - il était ministre des Affaires étrangères et elle ministre de la Santé - ils avaient eu l'occasion de travailler ensemble.



En apprenant sa disparition, survenue le 30 juin 2017, l'édile de Bordeaux avait témoigné sur Twitter de sa "tristesse" et de son "profond respect pour la femme politique, son courage, son audace dans le combat pour la condition féminine".



La construction du pont Simone-Veil devrait ainsi débuter en septembre 2017. La livraison de l'ouvrage est prévue à l'été 2020.

"Un lieu marquant" portera son nom à Paris également

Le baptême d'un pont bordelais du nom de Simone Veil est un nouvel hommage, après l'annonce du transfert de ses cendres au Panthéon par Emmanuel Macron lors de la cérémonie d'hommage national qui se déroulait dans la cour des Invalides, le 5 juillet 2017. Anne Hidalgo avait également fait part de sa volonté d'attribuer le nom de la rescapée de la Shoah à "un lieu marquant" de Paris, sans donner davantage d'indications.

