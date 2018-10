publié le 15/10/2018 à 12:26

Si vous partez en vacances pour la Toussaint, vous risquez d'avoir une mauvaise surprise. Samedi 20 octobre, jour de départ en vacances, la gare du Nord à Paris sera fermée, pour réaliser des travaux d'aiguillage.



Dès 5 heures du matin, la circulation des trains sera fortement perturbée. Les TER à destination de la Picardie ainsi que les trains de banlieue sont les plus touchés. Jusqu'à 19 heures, le RER B ne circulera plus entre Châtelet et Le Bourget, et le RER K sera bloqué jusqu'à Mitry Claye. Jusqu'à 20h30, la ligne D du RER sera interrompue entre les gares de Lyon et du Nord, et le RER H sera à l'arrêt entre gare du Nord et Saint-Denis.

Enfin à partir de 20h30, aucun train ne partira ou n'arrivera à la gare du Nord. La circulation doit reprendre dimanche 21 octobre à 5 heures du matin.

Prise en charge des voyageurs

La SNCF a indiqué travailler avec la RATP afin de prendre en charge au mieux les usagers. Des bus de remplacement seront ainsi mis en place, et les lignes de métro doivent être renforcées. Plus de 1.000 gilets rouges seront déployés dans les gares pour guider les clients. Aucun billet daté du 20 octobre n'avait été mis en vente pour les grandes lignes.



Pour les étrangers qui comptaient se rendre à l'aéroport de Roissy, une cellule de crise doit être mise en place, indique Le Parisien.



La compagnie ferroviaire rappelle que les temps de parcours seront rallongés et appelle les franciliens à prendre leurs dispositions en conséquence.

Une nouvelle tour de contrôle

Ces travaux ont lieu pour l'installation d'une nouvelle tour de contrôle, qui doit contrôler les 13 postes d'aiguillage des lignes qui transitent par la gare du Nord. Plus de 1.300 trains seront gérés à partir de ce centre, soit 10% du trafic ferroviaire français.





Cette nouvelle organisation doit permettre à la SNCF de mieux gérer les perturbations sur ces lignes. Elle a nécessité 4 ans d'étude, 4 ans de travaux et a coûté 125 millions d'euros.