Paris : la circulation bannie aux abords des écoles

Les écoliers sont en vacances, mais la ville de Paris, elle, continue son processus de piétonnisation et de végétalisation aux abords des écoles parisiennes. Et à la rentrée prochaine, 60 "rues aux écoles" viendront s'ajouter aux 125 déjà présentes. Le principe ? Rendre la rue partiellement ou totalement interdite à la circulation, donc sans voitures, scooters ou poids lourds. Ces aménagement s'accompagneront d'une modification des plans locaux de circulation. Ce dispositif avait été l'une des promesses de la campagne des municipales avec plusieurs buts à la clef.

Le premier, protéger les enfants sur le chemin de l'école. Mais aussi, limiter la pollution et les nuisances sonores comme l'a indiqué David Belliard (EELV), adjoint chargé de la transformation de l'espace public, des transports, des mobilités, du code de la rue et de la voirie à nos confrères du Parisien : "Cette promesse de campagne s'inscrit dans une politique plus large de transformation de l'espace public qui passe par une diminution de la place de la voiture et une augmentation de la place pour les piétions, les vélos et la nature en ville. Elle vise à accélérer la transition écologique, améliorer la qualité de l'air, lutter contre les nuisances sonores et assurer la sécurité des enfants, des parents et de la communauté éducative."

Le rues deviennent des lieux de vie

Ces fameuses "rues aux écoles" seront délimitées par des jardinières, des barrières amovibles ou des potelets. Totalement fermées à la circulation, seuls les véhicules de secours, de transport de personnes handicapées, de livraison ainsi que les riverains pourront les emprunter.

Ces rues qui sont largement plébiscités, notamment par les associations, ont également d'autres utilités, tels que des terrains de jeu pour les enfants qui viennent y jouer au football le week-end. Des animations sportives, culturelles ou ludiques seront mises en place durant tout l'été, pour ceux qui ne partent pas en vacances. "Nous voulons que ces rues deviennent des lieux de vie. Cette initiative s'inscrit dans la droite ligne de Paris-Plages" confiait David Belliard. À l'initiative des mairies d'arrondissement et en partenariat avec des associations, toutes les activités proposées seront entièrement gratuites.

En plus de la fermeture de ces rues à la circulation, des aires de jeux végétalisées seront créées, au moins une par arrondissement : "Nous avons engagés des travaux dans cinq d'entre elles et nous en mettrons six autres en chantier d'ici cet été. Nous allons planter 66 arbres et 3.400m2 de végétation en pleine terre à partir de cet automne." expliquait Jacques Baudrier, adjoint à la coordination des travaux sur l'espace public.

Ces nouvelles "rues des écoles" entraîneront la suppression de mille places de stationnement. "Notre objectif est de réduire drastiquement la circulation automobile voire de la supprimer quand c'est possible", concluait David Belliard.