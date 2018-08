publié le 28/08/2018 à 17:14

Record pour la fréquentation touristique à Paris et en Île-de-France. Le Comité régional du tourisme (CRT) Paris Île-de-France a annoncé lundi 27 août que 17,1 millions d'arrivées hôtelières ont été enregistrées pendant les six premiers mois de l'année 2018, ce qui représente une augmentation de fréquentation de 4,1% sur un an.



La clientèle venue visiter la Ville Lumière est essentiellement étrangère, mais contre toute attente, l'essor des visiteurs provenant de la Chine et du Japon se tasse. Ce sont les Américains qui ont été les plus nombreux à venir découvrir la ville, à près de 1,25 million d'arrivées hôtelières sur le semestre et dans la région Île-de-France. Ils sont suivis par les Britanniques (982.000) et les Allemands (592.000). Les Chinois, quant à eux, se classent en 4ème position (543.000).

Ce soubresaut économique arrive trois ans après le trou noir qui avait suivi les attentats de 2015. "Cela représente beaucoup pour le développement économique de la région et pour l'emploi des Franciliens", a déclaré Valérie Pécresse, la présidente de la région.