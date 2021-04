Parents : mon enfant veut vivre de sa passion

publié le 21/04/2021 à 01:38

Virginie a un fils de 20 ans qui a arrêté ses études lors du premier confinement. Pratiquant la boxe depuis plusieurs années, il s'est pris de passion pour le MMA. Il a même annoncé à ses parents qu'il souhaitait devenir professionnel. Virginie ne sait pas si elle doit le soutenir ou l'en dissuader.

Flo a 24 ans et est combattant MMA depuis 3 ans. Il pratique ce sport en amateur et conseillerait au fils de Virginie de garder un pied dans les études.

Jacqueline a perdu sa mère il y a 8 mois de la covid et son mari d'un problème cardiaque il y a 1 mois. Ils vivaient tous les 3 dans cette maison, qui est devenu trop grande et trop vide pour Jacqueline. Elle souhaite déménager et a eu un coup de cœur pour une petite maison. Est-ce une bonne idée ?

Raphaël a été touché par le témoignage de Jacqueline et lui conseille d'oser changer de maison.

Maria souffre de troubles alimentaires, plus particulièrement de boulimie. Depuis quelques années, elle arrive à mettre des mots sur ses troubles, grâce à un groupe de parole au sein d'une association. Encore fragile, elle souhaitait parler de ses troubles.

Marianne souffre de solitude affective. Veuve depuis 13 ans, elle a subi plusieurs échecs sentimentaux. Frustrée de ne pas trouver un homme pour partager sa vie, Marianne continue à espérer.

Caroline souhaite revenir sur le témoignage de Maria. Elle a souffert d'anorexie puis de boulimie mais s'en est sortie depuis une dizaine d'années. Caroline garde malgré tout des stigmates de ses troubles.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Référence citée :

- ARTTA : Association Réseau des Thérapies des Troubles Alimentaires

Soutien aux personnes souffrant de troubles alimentaires et à l'entourage en Alsace.

www.artta.com

