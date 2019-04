Parcoursup : les candidats ont jusqu'à ce soir 23h59 pour valider leurs vœux

publié le 03/04/2019 à 13:30

C'est l'ultime journée pour les terminales et les étudiants qui souhaitent se réorienter pour valider leurs vœux sur Parcoursup, la plateforme nationale de préinscription en première année de l'enseignement supérieur.



Les futurs bacheliers ont jusqu'à 23h59 ce mercredi 3 avril pour valider leurs voeux. En clair, les candidats doivent finaliser les dossiers pour les formations qu'ils convoitent, confirmer chacun de leurs vœux et supprimer les vœux qui ne les intéressent plus. Le 14 mars dernier, tous les élèves ont formulé jusqu'à 10 vœux, ce sont ces vœux qu'il faudra valider ou supprimer avant ce soir.

La plateforme regroupe quelque 14.000 formations publiques et privées, et a intégré cette année les 350 instituts de formations aux soins infirmiers (Ifsi) et les 150 établissements de formation en travail social (EFTS). En 2020, toutes les formations reconnues par l'État auront l'obligation d'être sur la plateforme.

Attention, pour les candidats résidant outre-mer, les échéances sont différentes.

Vous êtes candidat résidant en Outre-mer ?

¿¿Consultez les horaires limites pour compléter votre dossier et confirmer vos vœux sur #Parcoursup.

¿Si vous avez des questions, vous pouvez contacter directement votre académie, les numéros sont précisés ici : https://t.co/CY9tt1DQ9s pic.twitter.com/BBx5syDGH7 — Parcoursup (@parcoursup_info) 2 avril 2019

Prochaine date butoir : le 15 mai

Au cours des mois d'avril et mai, les formations examineront les vœux formulés par les candidats. En ce qui concerne les candidats, le prochain rendez-vous sur Parcoursup sera le 15 mai. À cette date, ils devront consulter les réponses des formations demandées sur la plateforme. Ensuite, les propositions d'admission tomberont au fur et à mesure et en continu. C'est pourquoi, les futurs bacheliers devront consulter régulièrement Parcoursup.



Pour rappel : la procédure sera suspendue pendant les épreuves écrites du baccalauréat du 17 juin au 24 juin. Les candidats auront jusqu'au 19 juillet pour confirmer leur inscription dans la formation qu'ils auront choisie selon les modalités précisées dans leurs dossiers.



La phase complémentaire de Parcoursup, pour ceux qui n'auront pas reçu de proposition ou qui ne seront pas satisfaits des propositions faites débutera le 25 juin et se clôturera le 14 septembre. Cette phase permettra de formuler de nouveaux vœux et d'obtenir de nouvelles propositions d'admissions dans une formation disposant de places disponibles.