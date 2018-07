publié le 29/06/2016 à 13:30

Il y a déjà plus de 4,5 millions de Français qui payent en fonction du volume de leurs poubelles dans 190 collectivités. L'Agence de l'environnement a fait mardi 28 juin un bilan positif. Dans ces communes, le volume d'ordure ménagères a baissé de 40% en moyenne (c'est beaucoup) et celui des déchets recyclables (papiers, emballages) a augmenté d'autant, puisque pour ces déchets-là, le ramassage est gratuit.



Il y a plein de systèmes différents. Certaines villes font payer au nombre de sacs, au nombre de ramassage ; d'autres, au poids. À Besançon, les camions-poubelles sont équipés de balances. Dans cette même ville du Doubs, une famille de quatre personnes qui sort les poubelles deux fois par semaine va payer en moyenne 380 euros par an. Si elle se met à bien trier, à réduire le poids de ses ordures d'un tiers, elle va gagner 80 euros.

C'est un peu plus compliqué à mettre en place dans les immeubles. Il est difficile de savoir qui jette quoi. Là, il faut être solidaire. Si chacun trie mieux, ça fait baisser la redevance de tout l'immeuble. Et puis il y a des incivilités : des gens qui déposent leur poubelles dans la rue d'à côté, ou même qui les emportent au bureau. Mais selon l'Ademe, c'est surtout dans les premiers mois, et ça reste marginal. Après quelques procès verbaux et quand les gens ont compris qu'ils peuvent gagner de l'argent en triant, le nombre de poubelles déposées chez le voisin finit par chuter.