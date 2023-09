Obus de mortier, grenades... Un véritable arsenal de la Seconde Guerre mondiale retrouvé dans une école

Une sacrée découverte de la part d'ouvriers. Cet été, la réfection de la cour de l'école élémentaire Jules Verne, à Tain-l'Hermitage dans la Drôme, a donné lieu à d'importants travaux.

Le 11 juillet, la directrice des services techniques de la Ville a été "alertée" par le maître d'œuvre l'informant de la découverte "de munitions par l'entreprise qui réalise les travaux de terrassement dans la cour de l'école", a-t-elle expliqué au Dauphiné libéré. Les services de déminage ont été immédiatement prévenus.

Problème : les démineurs ont indiqué "qu'ils ne se déplacent pas pour des munitions", malgré une demande appuyée par la gendarmerie de Tain-l'Hermitage. Les travaux ont alors repris, avec toutes les précautions possibles. Jusqu'à ce que le détecteur de métaux de l'entreprise de BTP ne s'affole.

Un butin détruit à Lyon

Le chantier a été suspendu, le site évacué. Les démineurs de la Sécurité civile de Lyon sont cette fois-ci intervenus, et resteront deux jours sur place pour déterrer le fameux butin : des grenades, 205 obus de mortier, près de 800 kilos de cartouches de mitrailleuse ainsi qu'une vieille mitrailleuse anglaise.

Ce véritable arsenal militaire de la Seconde Guerre mondiale a ensuite été acheminé en toute sécurité à Lyon, où il a été détruit.

Lors de la rentrée scolaire, lundi 4 septembre, le maire de la commune a tenu à rassurer les élèves et les parents. La cour "a été ratissée et il n'y a plus aucun souci !"

