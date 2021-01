Obésité - Jérôme : "J'ai perdu plus de 100 kg"

publié le 08/01/2021 à 03:24

Sonia a quitté son travail il y a un an à cause d'un burn out. Elle a entamé par la suite une reconversion, qui a été stoppée par la crise sanitaire. Depuis, elle est très angoissée et a peur de ne pas réussir à rebondir



A cause de problèmes physiques, Philomène a pris beaucoup de poids. Elle doit perdre 50 kilos. Pour cela, elle va se faire opérer pour avoir un bypass. Elle redoute un peu l'opération.

Jérôme a été opéré il y a 2 ans. Il faisait 200 kilos à l'époque et ne regrette absolument pas cette décision.

Danièle a perdu sa sœur l'année dernière de la Covid. Depuis quelques mois sa nièce lui reproche de ne pas prendre de nouvelle. Danièle ne comprends pas cette posture et est très peinée.

Depuis cet été, Olivier s'éloigne de sa femme. En effet, il a rencontré une femme et se pose de plus en plus de questions sur les sentiments qu'il a pour son épouse. Depuis une dizaine de jours il a pris un appartement seul pour réfléchir.



Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35cts/sms )

- écrivez-nous par mail sur parlonsnous@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook