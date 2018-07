publié le 22/07/2018 à 10:07

En un mois, plus d'une centaine de personnes sont décédées par noyade en France, souvent parce qu'elles ne savaient pas nager. "Nous commençons à être en colère", lance Axel Lamotte, secrétaire général adjoint du syndicat national professionnel des maîtres-nageurs sauveteurs (MNS), au micro de RTL ce dimanche 22 juillet.



À qui la faute ? "Les gens ne savent pas suffisamment nager parce que depuis des années les équipements ne sont plus accessibles pour certains. C'est difficile, parce qu'ils sont éloignés - il y a des piscines qui ferment, explique Axel Lamotte, lui-même maître nageur à Aulnay-Sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Et puis les présidents successifs nous ont tous promis un plan d'urgence de l'apprentissage de la natation (...) avec un plan d'urgence de formation de MNS".

"Il en manque aujourd'hui 5.000 en France, poursuit-il, et cela fait plusieurs dizaines d'années que ça dure. Alors nous commençons à être en colère. Parce que le résultat est là, effectivement des drames arrivent tous les jours." Pour tenter de parer à ce fléau, le Premier ministre Édouard Philippe a demandé un renforcement du plan de lutte contre les noyades.