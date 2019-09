publié le 17/09/2019 à 12:30

Aujourd’hui dans "A la bonne heure !" Stéphane Bern et son équipe reçoivent deux « camarades », que les auditeurs d’RTL connaissent bien : Sidonie Bonnec et Marie Drucker ! Elles viennent nous parler d’un très joli projet, qui vient de se concrétiser et dont nous sommes très fiers ici : une série de podcasts intitulée Nouvelles mères qui traite de toutes les nouvelles formes de maternité: être une maman seule, parvenir à fédérer une famille recomposée, être une jeune mère… Comment devenir maman lorsqu’une grossesse vous replonge dans vos fantômes du passé ? Comment surmonter d’être quittée par le père de votre futur enfant pendant votre grossesse ? …

Huit épisodes en tout : 1 épisode tous les 15 jours et le premier est déjà en ligne sur le site RTL.fr, les plateformes numériques partenaires (iTunes / Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, DailyMotion), 6Play la plateforme digitale du Groupe M6 et sur les Réseaux Sociaux : Facebook, Instagram et Twitter.

Nouvelles Mères est le 7ème podcast du nouveau label de création audio digital du groupe M6 : RTL ORIGINALS

Lancé le 27 mai dernier, ce label s’articule autour d’une offre de podcasts originaux conçus à partir des thématiques éditoriales fortes des antennes radios, TV et digitales du groupe.

Nouvelles mères Crédit : RTL

Naturel, pour le meilleur et pour le reste (Fayard, 30 octobre)

Sidonie et Marie fourmillent de projets ! En plus de leur série de podcasts, elles publient fin octobre leur deuxième livre: Naturel, pour le meilleur et pour le reste. Un guide indispensable pour prendre soin de soi sans faire de mal à la planète : alimentation, beauté, maison, enfants…

Naturel-pour-le-meilleur-et-pour-le-reste Crédit : Fayard

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Laetitia Nallet, Eric Dussart et Patrice Carmouze !