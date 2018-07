publié le 29/12/2017 à 19:04

Le dispositif de sécurisation du territoire français pour le Nouvel An a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. De nombreux effectifs des forces de l'ordre seront mobilisés pour sécuriser les fêtards et les lieux de rassemblement tels que l'avenue des Champs-Élysées à Paris.



Ainsi ce sont 56.000 policiers, 36.000 gendarmes, 7.000 militaires de l’opération "Sentinelle" et 39.800 sapeurs-pompiers, sapeurs-sauveteurs et démineurs, soit un total de 139.400 effectifs des forces de sécurité, qui seront mobilisés sur l’ensemble du territoire.

Toute la France sera couverte par le dispositif Vigipirate, en mettant l’accent sur la sécurité des grands espaces commerciaux, des lieux de rassemblement et sur la sécurité dans les infrastructures de transports publics, particulièrement sollicités pendant les fêtes.

La sécurité routière reste une des priorités

Les préfets peuvent aussi établir des périmètres de protection pour sécuriser les lieux d’affluence, tels que permis par la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Ce sera le cas sur les Champs-Élysées à Paris, souvent lieu de rassemblement lors du passage à la nouvelle année.



La sécurité routière reste une des priorités pour le gouvernement. De nombreuses opérations ciblées seront menées afin de dissuader les français de conduire après avoir consommer de l’alcool.