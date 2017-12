Pourquoi certains détestent-ils fêter le nouvel an ?

publié le 22/12/2017 à 07:00

S'il y a une soirée à ne pas rater, nous dit-on, c'est bel et bien celle du réveillon de la Saint-Sylvestre. Et pourtant... L'injonction à la fête, la recherche de la meilleure "party", le manque de propositions et d'invitations ou les restaurants et boîtes de nuit hors de prix ont bien souvent raison de l'enthousiasme général. Rares en effet, sont les festivités du 31 décembre qui restent positivement dans les mémoires... D'où vient cette pression sociale ? Comment passer une bonne soirée sans en attendre trop ? Quels sont les enjeux réels ou supposés du nouvel an ?







Invités

- Pascal Neveu : psychanalyste

- Stéphanie Torre : psychanalyste, auteure du site www.stephanietorre.com et journaliste à Psychologies Magazine, partenaire de l'émission



