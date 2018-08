publié le 11/08/2018 à 15:46

La circulation est dense et les automobilistes doivent s'armer de patience. Le nouveau chassé-croisé des vacanciers a finalement été conforme aux prévisions, samedi 11 août, journée classée "rouge" dans le sens des départs et "noire" en Auvergne-Rhône-Alpes. Un pic de 646 kilomètres de bouchons cumulés a été atteint à 12H25, indique Bison Futé.



"Pour un deuxième week-end d'août, c'est conforme aux attentes, mais on est en dessous du pic de l'année dernière (720 km de bouchons) et de celui de samedi dernier (705 km), journée classée noire à l'échelle nationale dans le sens des départs", a souligné un porte-parole de l'organisme de prévisions.

Avec la fin de la canicule, les conditions météorologiques étaient également bien meilleures que la semaine dernière. En début d'après-midi, alors que le cumul des bouchons était retombé à 450 km, la vallée du Rhône connaissait toujours des difficultés, dans le sens des départs, avec notamment 66 km de circulation en accordéon sur l'A7 en amont de Donzère, dans la Drôme.

La circulation sera plus fluide dimanche

À l'origine de cette perturbation, un incendie de broussailles en bordure d'autoroute survenu en début de matinée, contraignait les automobilistes à ne circuler que sur une voie. Une déviation a été temporairement mise en place. Les vacanciers se rendant en Espagne sont également ralentis sur l'A9 à hauteur d'Avignon.



On dénombre ainsi en début d'après-midi 51 km de bouchons vers Portel-des-Corbières (Aude) et une dizaine à Les Cluses (Pyrénées Orientales). Quelques difficultés aussi dans le sens des retours, note Bison Futé qui enregistre 200 km de ralentissements cumulés, sur l'A7 (19 km entre le Vauluse et la Drôme), l'A8 en direction de Nice (21 km), l'A9 (16 km) et l'A10 au nord de Bordeaux (16 km).



Dimanche, journée classée "verte", la circulation sera plus fluide, exception peut-être des routes d'Auvergne-Rhône-Alpes et de l'arc méditerranéen. Dans ces régions, Bison Futé a classé la journée "orange". nd/bma