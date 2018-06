Cet été, gare aux bouchons près des aéroports parisiens

publié le 29/06/2018 à 00:56

Un scénario qui risque d'impacter les départs en vacances. Les passagers au départ des aéroports parisiens devront prévoir au moins une demi-heure de temps de trajet supplémentaire cet été, a annoncé jeudi 28 juin le Groupe ADP.





La raison ? Des travaux dans les aéroports et sur l'ensemble du réseau routier aux abords. Des engorgements sont à prévoir notamment à Orly où l'A106 passera à deux fois une voie du 25 juillet au 30 septembre. Une voie de contournement du chantier de la future gare multimodale sera ouverte à partir du 21 août. À noter que la RN7 sera fermée à la circulation à quatre reprises entre 23h00 et 05h30.

Pour ceux qui se rendent à l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle, certains accès peuvent être temporairement saturés. Il est conseillé de privilégier le contournement Est, par la N2 et l'A104. Sur les plateformes elles-mêmes, la circulation des passagers risque d'être ralentie par des travaux de modernisation des aéroports.

Des sas de reconnaissance faciale installés

Autre facteur d'inquiétude pour les usagers : les longues files d'attente au passage aux frontières. Depuis le 22 juin dernier, des sas de contrôle automatisé des passeports par reconnaissance faciale sont entrés en fonction dans les deux aéroports. Comptez 78 sas installés (63 à Roissy-Charles-de-Gaulle et 15 à Orly).



Parmi eux, une trentaine est équipée de la technologie à reconnaissance faciale, les rendant deux fois plus rapide que la reconnaissance digitale et avec un plus grand nombre de passeports éligibles. "L'objectif est d'activer à l'automne 2018 la reconnaissance faciale sur l'ensemble de nos sas et d'avoir 95 sas d'ici la fin de l'année", a expliqué Edward Arkwright, numéro deux du groupe ADP.