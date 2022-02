Son "agression" avait ému les internautes. Ali, l'homme qui avait été longuement traîné par un conducteur en pleine rue est mort, selon le maire de Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), Olivier Sarrabeyrouse, qui confirme l'information auprès de nos confrères du Parisien.

Selon les premiers éléments fournis par la famille à l'élu, l'homme serait décédé en raison de problèmes cardiaques. Pour autant, des investigations ont été lancées. "Une enquête en recherche des causes de la mort est ouverte", explique le parquet de Bobigny auprès du quotidien francilien. "À ce stade, aucun rapprochement n'est fait entre les deux événements", tient à préciser le parquet.

Le 9 janvier dernier, Ali avait été agressé de manière gratuite. "Quatre personnes stationnées dans une voiture (...) m'ont appelé, me demandant une cigarette", avait-il expliqué à nos confrères de M6. "Je leur dis que je vais leur offrir. Et d'un seul coup, le conducteur me saisit la main et commence à rouler, il accélère la voiture sur 100 mètres. Au bout des 100 mètres, il m'a lâché et je suis tombé la face contre le macadam", avait détaillé le retraité.