publié le 05/12/2018 à 15:14

Personnes isolées, familles dans le besoin, sans domicile fixe... Ils sont nombreux, chaque année, à fêter Noël ou le Nouvel an très modestement, voire à ne pas célébrer ces moments qui se veulent ceux de l'échange et de la solidarité. Pour partager un peu de son temps avec les personnes en recherche d'interactions sociales au moment des fêtes de fin d'année, diverses possibilités existent.



Membre d'une famille nombreuse, ou très sollicité(e) pour les Fêtes ? Pas de panique, chacun peut faire preuve d'altruisme, y compris les plus occupés. Pour les autres, de nombreuses manières de se mobiliser existent. Courses, maraudes de Noël, réveillons solidaires... Il est possible de donner de son temps de jour, de nuit, ou spécifiquement pour les réveillons de Noël et du 31 décembre.

Pour les plus pressés : le temps des courses

Profiter de ses courses est un moyen simple mais efficace de faire preuve de solidarité, et d'accorder de son temps à autrui même pour les agendas les plus chargés. Il suffit d'ajouter à son chariot quelques denrées pour les offrir ensuite aux associations. Souvent, en période de fêtes, des bénévoles sont mobilisés après les caisses pour accueillir les produits achetés.

Empêché financièrement ou étourdi, vous passez les caisses sans denrées supplémentaires ? Il est encore temps de se montrer généreux : les stands d'emballage cadeaux mis en place dans de nombreux magasins et grandes surfaces, tenus par des associations, vous feront gagner un temps précieux. N'oubliez pas de leur laisser des étrennes - même une petite pièce s'avère précieuse.

Les maraudes de Noël

Sillonner les rues pour échanger avec les SDF et leur apporter de quoi subsister : les maraudes sont pratiquées tout au long de l'année par secouristes et membres d'associations. En période de fêtes toutefois, certaines associations renforcent leurs équipes pour offrir aux sans domicile fixe des moments privilégiés.



Pour participer à des maraudes, il convient de se rapprocher des centres sociaux ou des antennes associatives les plus proches de chez soi. De nombreuses associations déployées au national, comme le Secours Catholique, le Secours Populaire, les Petits Frères des Pauvres ou encore les Restos du Cœur, recherchent souvent des bénévoles. D'autres plus locales, comme les Robins des Rues à Paris, proposent aussi des maraudes de Noël pour réchauffer le cœur de chacun.

Devenir Père Noël... Tout simplement !

Enfilez vos plus belles bottes cirées, votre costume et votre bonnet vert : en cette fin 2018, vous serez Père Noël, mais pas un Père Noël comme les autres. Chaque année, les Pères Noël verts du Secours populaire français sillonnent la France pour venir en aide au mythique Père Noël rouge. Récolte de dons dans les magasins, ils réceptionnent les denrées en magasin - comme évoqué plus haut dans cet article -, collectent dons financiers et autres jouets pour assurer des Fêtes dignes aux plus démunis. Chacun peut devenir Père Noël vert et le Secours populaire est encore en recherche de bénévoles partout en France cette année.

Les réveillons solidaires

Pas de dîner au programme le 24 au soir, ou pas de fête le 31 ? Rien n'empêche de passer un moment privilégié avec des personnes que l'on ne connaît pas. Comme pour les maraudes, les associations sont en demande de personnes disponibles pour les réveillons de Noël et du Nouvel an. N'hésitez pas à contacter votre mairie ou celle de la grande ville la plus proche pour avoir connaissance des réveillons solidaires qui s'organisent près de chez vous.



Enfin ne l'oublions pas, la période des Fêtes est particulière et invite à la solidarité, mais les associations recrutent des bénévoles tout au long de l’année. Le site de France Bénévolat recense les annonces relatives à leurs besoins.