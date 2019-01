publié le 29/01/2019 à 16:31

Ce mardi 29 janvier, un groupe de six "gilets jaunes" s'est présenté dès l'heure d'ouverture, à 8h30, devant le centre des impôts de Nice. Deux membres du groupe avaient l'intention de régler des amendes, l'une de 600 euros et l'autre de 330 euros pour "outrage à agent" lors de l'acte III des manifestations du mouvement, rapporte le quotidien régional Nice Matin.



Ces individus ne sont pas venus munis de leur carnet de chèques ou bien d'une carte bancaire mais avec une brouette remplie de pièces rouges, réparties dans huit sacs, pour un montant total de 350 euros. C'est par le biais de dons, organisés par des sympathisants des "gilets jaunes" ou des manifestants qu'ils sont parvenus à récolter ces milliers de pièces.

Cette initiative loufoque n'a pas été du goût du centre des impôts, qui a fermé ses portes dans un premier temps avant de finir par les ouvrir aux autres personnes présentes sur place, avec près de deux heures de retard.

"C’est fou, on veut juste payer nos amendes et bénéficier des 20% de réduction. Si on paye dans le mois, on peut en bénéficier. C’est pour ça qu’on est là", s'est exclamé un de ces "gilets jaunes" à Nice Matin et qui n'a toujours pas pu payer son amende.

