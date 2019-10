Neuilly-sur-Seine : une école enseigne à bien s'occuper des nouveau-nés

publié le 03/10/2019 à 05:30

C'est une formation particulière qui est désormais dispensée dans un établissement de Neuilly-Sur-Seine. En effet, ouvert depuis quelques semaines, il sera inauguré jeudi 3 octobre pour enseigner la manière dont on s'occupe des enfants, et plus spécifiquement des nourrissons. De la technique pour faire prendre le bain à emmaillotage, la quinzaine d'heures de cours répartie sur deux jours s'adresse aux professionnels mais aussi aux parents.

"On leur apprend à dédramatiser, auprès des jeunes parents, les premiers jours qui suivent l'arrivée du bébé et à rendre les soins moins protocolaires", résume au Parisien Clara Sebag, l'une des trois cofondatrices de l'école parrainée par Agathe Lecaron, l'animatrice de La Maison des Maternelles sur France 5. Des premières semaines décisives, où le stress prend souvent le pas sur la création rapide de "liens d'attachement" à travers des gestes simples.

Exemple de techniques enseignées : le bain. Sonia Krief, auxiliaire de puériculture depuis 40 ans, s'attache ainsi à faire du bain un moment de détente pour le bébé, tout comme pour les parents. "L'idée est de créer une ambiance apaisante dans laquelle le tout-petit retrouve la plénitude de sa vie intra-utérine", explique-t-elle.

Ses vidéos, qui montrent des bébés enveloppés dans un ligne et dont le corps est entièrement immergé dans l'eau du bain, atteignent des dizaines de millions de vues, relève le quotidien. Parmi la centaine de professionnels déjà passés par la structure, plusieurs ont rapporté un impact très positif dans leur activité quotidienne.