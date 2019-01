Corentin, brodeur depuis cinq générations : "c'est un métier d'avenir"

publié le 28/01/2019 à 19:09

C'est à Villers-Outréaux, un village entre Lille et Paris, le berceau de la broderie en France, qu'est installée la Maison Potencier depuis cinq générations. Corentin Potencier a rejoint l'entreprise familiale il y a quatre ans. Mais c'est son arrière-arrière grande-père qui a fondé l'entreprise en 1883. Elle s’est rapidement spécialisée dans la création de broderies pour le prêt-à-porter, et pour la lingerie- corseterie.



"C'est un métier intéressant, en broderie on ne s'ennuie jamais", précise Corentin. "C'est toujours différent, on va jouer avec beaucoup de matières différentes, beaucoup de supports différents pour faire ce qu'on a envie et ce qu'on rêve", ajoute-t-il. Aujourd'hui, La Maison Potencier brode pour les plus grandes marques de haute-couture françaises.

Corentin a fait une école de commerce, mais c'est au Canada, qu'il a eu le déclic. C'est à Montréal qu'il s'est rendu compte "qu'il fallait défendre le savoir-faire français", raconte le jeune homme. Il a rejoint ses deux cousins dans l'entreprise, pour "continuer l'histoire qui a été écrite depuis des siècles. On est les gardiens d'un savoir-faire ancestral et notre mission c'est de continuer d'innover pour être des précurseurs", explique-t-il. Reprendre les rênes de l'entreprise, après quatre générations, c'est tout-de-même un défi. "On doit amener les machines à faire ce qu'elles n'étaient pas amenées à faire", précise-t-il.

Aujourd'hui, ils sont soixante dans l'entreprise, "soixante gardiens du savoir-faire français" c'est comme cela qu'il les appelle. Mais brodeur, c'est un métier d'avenir, "parce qu'il évolue en permanence. Et cela ne s'arrêtera jamais. On aura toujours l'envie et le besoin de sublimer une matière ", conclut Corentin. La Maison Potencier est reconnu Entreprise du Patrimoine Vivant.