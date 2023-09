Natalité : ce qu'il faut savoir sur la baisse des naissances en France

Le nombre de naissances se trouve à son plus bas niveau depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, d'après l'INSEE. On compte environ 35.000 naissances de moins en 2023 qu'en 2022. Même si l'année n'est pas encore terminée, la tendance s'accentue un peu plus chaque année.

Si cette tendance se confirme, la France risque de passer sous la barre symbolique des 700.000 naissances, ce qui serait totalement inédit depuis qu'elles ont recensées. Mis à part le léger rebond à la fin du confinement de 2020, les bébés Covid, la chute est constante depuis 2010, -13%.

Autre tendance de fond, l'âge moyen des mamans ne fait qu'augmenter. En 2012, celui-ci était de 30 ans, contre 31 ans en 2022. Le nombre de mères de 24 à 34 ans est en baisse. Comme un symbole, celui des mamans de plus de 40 ans est en hausse. Cette baisse de la natalité concerne toutes les régions avec le Grand Est en tête, suivi par la Bretagne et l'Auvergne-Rhône-Alpes.

