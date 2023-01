Nantes : 120 panneaux publicitaires retirés pour réduire la pollution visuelle

Moins de publicités en ville. Voici la volonté de la métropole de Nantes. 120 panneaux publicitaires viennent d'être retirés. Il s'agit du résultat du nouveau règlement local de publicité métropolitain, voté en juin dernier et applicable en 2024.

Une opération qui va permettre des économies d'énergie et de réduire la pollution visuelle. Les Nantais semblent ravis de découvrir que certains panneaux publicitaires ont été retirés. "C'est vrai que ça dénature un peu le paysage", commente une Nantaise. "Je trouve que c'est une excellente idée de les supprimer parce qu'effectivement il y a une pollution visuelle et c'est très excessif et pas toujours intéressant", assure une habitante.

110 panneaux de 8 mètres carrés et 10 de 2 mètres carrés ont été retirés par les agents de JC Decaux. Les panneaux lumineux s'éteindront désormais entre minuit et 6 heures et le format maximum de ces publicités sera de 8 mètres carrés.

Une étape assez historique dans le paysage de notre ville et de notre pays Johanna Rolland, maire PS de Nantes

De nouvelles règles donc, pour préserver le cadre de vie des habitants et limiter la consommation d'énergie. Au passage, la métropole perd un tiers de ses recettes publicitaires. Mais peu importe pour la maire socialiste de Nantes, Johanna Rolland.

La décision était avant tout politique. "C'est en quelque sorte une opération coup de poing qui va clairement marquer une étape assez historique dans le paysage de notre ville et de notre pays", explique l'édile au micro de RTL.

Valentin Gourdon, directeur régional chez JC Decaux, regrette cette décision. "Cela représente un manque à gagner en chiffre d'affaires dans la mesure où les panneaux qui sont déposés, forcément, ne généreront plus de chiffre d'affaires. Quand on retire un panneau publicitaire comme celui-ci, on retire également de l'information pour les citoyens et pour les administrés", avance-t-il.

D'ici 2024, ce sont près de 1.000 panneaux de publicité qui disparaîtront, soit un tiers des supports existants sur la métropole.

