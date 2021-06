Nancy : Gabriel, 4 ans, fait don de ses cheveux aux enfants malades

publié le 31/05/2021 à 16:40

Un petit garçon haut comme trois pommes, mais qui a déjà beaucoup de cœur. Gabriel a quatre ans et vit avec sa famille du côté de Neuves-Maisons, près de Nancy. Récemment, il a décidé de se séparer de sa longue tignasse et de donner ses cheveux pour permettre de fabriquer des perruques pour les enfants malades du cancer.

Gabriel a grandi au Canada. Là-bas, les garçons portent facilement les cheveux longs, mais à son retour en France, il a subi plusieurs remarques de la part de ses camarades. "Il nous a dit qu'on s'était moqué de lui à l'école parce qu'il avait de longs cheveux", raconte Julien, son papa.

Le petit garçon aime notamment "être comme Tarzan", mais cherche une solution pour mieux se fondre dans la masse. "On en est venu à discuter du fait qu'il y a des enfants à l'hôpital avec le cancer et qu'eux aussi subissaient des moqueries parce qu'ils n'avaient pas de cheveux", poursuit le père de famille.

"Une sensibilité exceptionnelle pour son âge"

L'idée germe alors dans la tête de Gabriel : il ira se faire couper les cheveux, de plus de 25 centimètres de long, pour la première fois de sa vie et "les donner à des enfants malades pour plus qu'on ne se moque d'eux". Ses parents l'avertissent : il faut être sûr de cette décision, cela ne repousse pas en deux jours. Néanmoins, le jeune garçon est bien décidé et le rendez-vous est pris.

"Il était fier quand il a mis les cheveux dans l'enveloppe", raconte Delphine, la coiffeuse qui s'est occupée de lui. "Il a une sensibilité qui est, il est vrai, assez exceptionnelle pour un enfant de son âge", continue-t-elle.

En plus de ses longues mèches blondes, Gabriel a glissé un dessin dans l'enveloppe avec un message : "je recommencerai".