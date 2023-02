Nancy : dans une tour de 20 étages, des ascenseurs seulement 10 minutes par heure

20 étages à pied. C'est le quotidien de 200 habitants de la Tour Joffre de Nancy quasiment privés d'ascenseurs. Dans cet immeuble, la moitié des ascenseurs sont défectueux depuis l’été 2021. Les résidents n’ont droit qu’à 10 minutes d’ascenseur par heure, avec un système d’horaires à respecter qui rendrait dingue les plus scientifiques d'entre nous.

Comme dans le hall d'une gare, il y a un grand écran, avec des horaires. Mais prendre l'un des quatre ascenseurs survivants depuis le hall de l'immeuble révèle des surprises. L'ascenseur B est hors service. L'ascenseur D aussi. L'ascenseur C a des horaires. Et le seul qui reste disponible est l'ascenseur A. Mais il ne va que jusqu'au quatrième étage.

Une fois au 4e, les résidents doivent attendre la bonne heure. "Disons qu'il faut bien calculer. Car l'ascenseur est disponible toutes les 10 minutes. Par exemple, là il est 11h30. Il passera à 11h40", explique un habitant. "C'est très contraignant. Tout est réglé en fonction de l'ascenseur", abonde une autre.

10 minutes par heure pour aller du 5e au 20e étage. Mais il ne s'arrête pas au 16e ni au 17e. Et il faut faire une pause au 15e. C'est authentique. En fait, l'ascenseur a à peu près l'âge de l'immeuble, 60 ans, et son entretien a été négligé. Mais cela va changer selon le syndic. Les travaux commencent dans quinze jours et sont prévus pour durer 4 mois au total. Il y en aura pour 450.000 euros. Mais l'espoir de monter enfin normalement justifie amplement l'investissement.

