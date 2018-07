publié le 30/08/2017 à 14:50

Il pourrit la vie des Français depuis 2004. Le "moustique tigre", surnommé ainsi en référence aux rayures qui ornent ses pattes, se révèle particulièrement agressif et vorace en Lot-et-Garonne, à en croire les témoignages désespérés de plusieurs lecteurs du quotidien régional Sud Ouest.



"Nous ne pouvons plus sortir de chez nous sans être piqués. On ne peut même plus aérer nos maisons. Nous vivons un enfer !", confie un couple d'habitants de la commune de Seyches. Une résidente d'Aiguillon raconte, elle aussi, son calvaire. "Hier, en l'espace de 30 minutes au jardin, et malgré les sprays sur tout le corps, ma fille est revenue avec une dizaine de piqûres", déplore-t-elle.



L'insecte, dont la présence a été constatée dans une trentaine de départements, transmet le virus de la dengue, du zika et du Chikungunya. En France, et plus particulièrement dans le Var, deux cas de Chikungunya ont été recensés.



Il n'existe aucune solution fiable pour éradiquer ce nuisible. Pour limiter sa propre exposition au moustique, les professionnels de santé conseillent de porter des vêtements longs et de s'appliquer des répulsifs cutanés. Afin de ralentir sa prolifération, il est également recommandé de détruire les gîtes larvaires, autrement dit les endroits qui favorisent la reproduction de ces insectes. Mieux vaut donc éviter les eaux stagnantes chez soi et autour de chez soi.