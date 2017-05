La chasse au moustique tigre est rouverte

et Loïc Farge

publié le 08/05/2017 à 07:33

Le moustique tigre n'est pas facile à identifier, car il fait 5 millimètres. Mais s'il est posé, vous pouvez voir ses rayures blanches sur son corps noir (d'ailleurs, il faudrait plutôt l'appeler "moustique zèbre"). Il est en train de coloniser la France. Il est arrivé en 2004 d'Asie, et il est aujourd'hui dans une trentaine de département, du Sud surtout, mais aussi en Alsace. On l'a vu a Paris l'an dernier. Il peut transmettre les virus de la dengue, du chikungunya ou du Zika. Il faut, pour cela, qu'il ait piqué une personne malade. Donc il n'est pas systématiquement dangereux, mais il faut le surveiller.



Pour cela, le ministère de la Santé vous demande de l'aide. Si vous en rencontrez un, il faut le dire sur le site signalement-moustique.fr ou sur l'application iMoustique. Ensuite, les médecins sont en alerte. Dès qu'un cas de dengue ou de chikungunya est détecté sur une personne en général qui revient d'un pays infecté, la préfecture fait démoustiquer son quartier, et sa famille est placée sous surveillance.

Mesures de bons sens

C'est un moustique qui pique le jour. Celui qui vous harcèle la nuit n'est sans doute pas un tigre. Pour éviter sa prolifération, les autorités rappellent des mesures de bons sens : supprimer les eaux stagnantes autour de chez vous, enlever les soucoupes des pots de fleurs, vider le vieux pneu rempli d'eau de pluie.

Si vous partez en vacances dans une région du monde touchée par les méchants virus, protégez-vous. Et si vous avez de la fièvre en rentrant, allez immédiatement voir un médecin.