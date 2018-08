publié le 06/08/2018 à 13:49

Marie Humbert, mère de Vincent Humbert, est décédée dans la nuit de samedi à dimanche, à l'âge de 63 ans, des suites d'une longue maladie, dans une clinique du département de l'Eure. En 2003, Marie Humbert a aidé son fils à mourir avec une forte dose de barbituriques.



Devenu tétraplégique aveugle et muet après un grave accident de voiture, Vincent Humbert avait évoqué son désir de mourir dans une lettre destinée à Jacques Chirac, président de la République de l'époque.

Jugés pour ce geste, qu'elle qualifiait d'acte d'amour, Marie Humbert et le docteur Chaussoy avaient bénéficié d'un non-lieu en 2006. Leur histoire avait inspiré la loi Leonetti sur la fin de vie.

Le docteur Chaussoy, contacté par RTL, rappelle qu'après le décès de son fils, et malgré la difficulté du combat, elle a continué à se battre en faveur de la légalisation de l'euthanasie. "Elle voulait un modèle qui s'inspirait beaucoup de la Belgique ou de la Hollande, avec une fin de vie maîtrisée par le patient, et non pas les médecins qui décident. Parce que ce sont toujours les médecins qui décident."



Pour le docteur Chaussoy, malgré l'adoption de la loi Léonetti, la législation doit encore évoluer. Il déplore l'aspect "politique et uniquement politique" du sujet, qui rend le combat encore plus complexe. "Il faut que ça bouge et j'espère qu'on n'aura pas d'autres affaires comme ça."



Après s'être "beaucoup épuisée", Marie Humbert s'était retirée progressivement de la lutte. Elle subsistait, avec ses deux autres fils, grâce au RSA et à l'aide humanitaire. Selon le docteur Chaussoy, elle "vivait dans une misère noire (...) Elle a eu une vie difficile."