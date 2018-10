publié le 18/10/2018 à 09:27

CentraleSupélec ferme-t-elle les yeux sur l'alcoolisation de ses étudiants ? La famille d'Hugo, 21 ans, en est en tout cas persuadée. Dans la nuit du 12 au 13 octobre dernier, cet étudiant dans la prestigieuse école d'ingénieur CentraleSupélec est décédé au cours d'une soirée. Sa famille a décidé de porter plainte pour non assistance à personne en danger.



"Ce que je dénonce, c'est comment on en arrive là", déclare Philippe Queste, le père du jeune homme au micro de RTL. Décrivant son fils comme un très bon élève ayant eu "une adolescence paisible", il estime que ce drame est imputable à "la pression que subissent les étudiants" avant d'entrer dans les grandes écoles.

"On écrase les élèves pendant les classes préparatoires pour préparer les concours. Ils travaillent jour et nuit, ils n'ont plus de vie sociale", témoigne le père du jeune homme. De ce point de vue, l'arrivée en école d'ingénieur est souvent vécue par les étudiants comme une sorte de libération. "Vous mettez quelqu'un en prison pendant trois ans et un jour, vous l'amenez au Club Med et c'est open bar", commente t-il.



Un "tourbillon de fête et d'alcool"

Week-ends d'intégration, soirées étudiantes plusieurs fois par semaine... Une fois dans ces écoles, l'alcool "est une normalité" pour pouvoir s'intégrer, alerte Philippe Queste. Un "tourbillon de fête et d'alcool" qui entraîne les étudiants dans une spirale infernale.



À travers cette démarche, le père d'Hugo souhaite alerter les familles des autres étudiants. "Ça fait des dizaines d'années que ça dure... On ne fait rien", dénonce-t-il, alertant sur le manque de contrôle dans ces établissements. Il souhaite que les écoles d'ingénieur limitent désormais l'entrée d'alcool sur les campus.