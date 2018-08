publié le 10/08/2018 à 09:50

Vous fumez peut-être sans le savoir. Dans les capitales européennes, la pollution de l'air est telle qu'y respirer l'air quelques jours équivaut à fumer entre 1 et 4 cigarettes. C'est la conclusion édifiante d'une étude de l’ONG européenne Transport et environnement publiée ce vendredi 10 août et repérée par Le Parisien.



Pour arriver à ces résultats, l'organisme a comparé la contamination aux particules fines dans les 10 villes européennes les plus touristiques, et l'a convertie en nombre de cigarettes fumées. Le ratio a été déterminé par un institut américain, le Berkeley Earth : inspirer 22 microgrammes/m3 de particules fines a les mêmes conséquences sur la santé que de fumer une cigarette.

Ainsi, visiter Prague pendant 4 jours équivaut à fumer 4 cigarettes, 2,75 à Londres, 1 à Barcelone, et 2 à Paris. Sur une année, un Parisien "fume" donc 183 cigarettes, soit 9 paquets, sans même allumer une cigarette.

Or faire du tourisme dans les grandes villes consiste essentiellement à se promener et manger en terrasse. "Les touristes, ainsi que les enfants, sont plus ou moins forcés à fumer", s'inquiète Jens Müller, de Transport & Environnement.



Une étude qui pourrait intéresser ceux qui comptent partir en vacances dans une ville européenne, puisque la qualité de l'air est la deuxième préoccupation environnementale des citoyens européens, après le changement climatique.