publié le 27/02/2019 à 11:41

Beaucoup d'entre nous utilisent des surnoms amoureux, que ce soit pour son copain, sa copine, son homme ou sa femme. N'en déplaise à la chanteuse Anaïs, c'est "mon cœur" qui arrive en tête du classement, plébiscité par 45% des femmes, juste devant "mon amour", utilisé par 32% des personnes interrogées par le Parisien.



L'utilisation de ces mots varient cependant selon les régions. "Mon bébé" par exemple 3ème au niveau national est beaucoup plus utilisé dans le nord-est tandis que "mon chaton" est plus répandue en région parisienne que partout ailleurs en France. Au sein du couple, les expressions animalières ne sont d'ailleurs plus trop à la mode.

À part le traditionnel "mon chaton", précédemment cité, les "mon lapin", "mon poussin" ou encore "mon canard", figurent tout en bas du classement. Et on ne vous parle même pas du "ma biche".