Mobilisation du 1er mai : à quoi faut-il s’attendre ?

Les membres de la CGT reprennent la marche après un arrêt du cortège en raison d’affrontements entre manifestants et policiers lors du rassemblement annuel de la fête du Travail à Paris le 1er mai 2021.

Moins d'une semaine après sa réélection, Emmanuel Macron va déjà devoir face à une première manifestation de grande ampleur.

Ce dimanche 1er mai, à l'occasion de la fête du Travail, les syndicats se mobilisent sur la question du pouvoir d'achat et des retraites. Le défilé parisien sera scruté, même si la préfecture mise sur un défilé plus clairsemé que d'ordinaire. Deux raisons expliquent cette faible participation attendue : le fait que ce soit un dimanche et que cela tombe pendant les vacances scolaires. Seuls les sympathisants de la France insoumise devraient être présents en nombre.

Cette question de la participation est centrale puisque de cette mobilisation découlera la possibilité de voir ou non émerger les black blocs. Les casseurs d'ultra gauche ne peuvent pas agir s'il y a trop peu de monde. "On s'attend malgré tout à les voir faire quelque chose, mais on sera présent", explique une source policière à RTL.

Par ailleurs, les services de renseignements estiment qu'une centaine de "gilets jaunes" devraient tenter de se joindre à l'ultra gauche.