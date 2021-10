Miss France : "C'est une célébration de la femme", défend Camille Cerf

C'est un débat qui anime le concours Miss France depuis plusieurs années : le sexisme. Mais récemment, l'association Osez le féminisme ! a attaqué le concours de beauté en justice.

Camille Cerf, ancienne Miss France 2015, a réagi sur le sujet au micro de RTL : "Je ne pense pas que le concours soit sexiste, au contraire, je trouve que c'est un vrai plaisir aujourd'hui de voir une émission sur laquelle on a que des jeunes femmes. Et de voir qu'elles font des études, elles ont des choses à revendiquer, à dire. Elles ont des combats. Je trouve que c'est plutôt une célébration de la femme qu'il y ait cette élection de Miss France".

Au fil du temps, les critères sur cette élection ont évolué, puisque le comité Miss France a su prendre en compte les critiques et évoluer afin de moderniser ce concours. "L'organisation Miss France, c'est essentiellement des femmes, souligne Camille Cerf. C'est dirigé par Sylvie Tellier et maintenant Alexia Laroche-Joubert, et c'est vrai que leur vision permet aussi de montrer une image plus juste de toutes les jeunes femmes qui participent, et plus moderne d'années en années".