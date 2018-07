publié le 31/08/2016 à 11:16

"François Hollande n'aime pas beaucoup voyager. Il avait aussi dit qu'il se rendrait à Florange. Mais vous savez ce que c'est. Loin des yeux loin du cœur, on oublie", lance Pascal Praud. "Les campagnes électorales s'éloignent, et les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent", poursuit-il. "Drame humanitaire à Calais : on a dépassé le chiffre symbolique des 10.000 migrants", rappelle le journaliste, qui explique que c'est une "préoccupation quotidienne" pour tous les habitants de Calais qui attendent la visite du président de la République.



"Que les Calaisiens se rassurent : François Hollande viendra ; et il ne sera pas seul, j'en suis certain", affirme Pascal Praud. "La campagne présidentielle va commencer, et je ne doute pas que la 'jungle' de Calais devienne pour tous les candidats ce que Disneyland est aux touristes qui visitent la France : une attraction, un passage obligé", conclut-il.