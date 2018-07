publié le 27/08/2017 à 16:33

Les températures diminuent de nouveau. Pour autant, l'épisode caniculaire est toujours d'actualité dans certaines zones de l'hexagone. Si huit départements étaient concernés jusqu'à présent, Météo France a revu à la baisse son dernier bilan météorologique. Quatre départements sont désormais concernés par cette vigilance orange "canicule" : le Rhône, la Loire, la Saône-et-Loire et la Jura.



L'alerte a été levée dans le Puy-de-Dôme, l'Allier, le Tarn et le Tarn-et-Garonne. L'épisode caniculaire se poursuit jusqu'à la nuit prochaine avec, dans les départements de la Loire et du Rhône encore en vigilance orange, 30 à 32°C de maximum attendu cet après-midi. Dans la Drôme et l'Ardèche on attend également 30 à 32°C tandis que dans les autres départements maintenus en vigilance jaune (Allier, Puy-de-Dôme et Ain), on aura 28 à 30°C", relaie Météo France.

Cet épisode nécessite notamment une vigilance particulière pour les personnes fragiles ou exposées, selon le communiqué de Météo France ce mercredi 30 août alors que le phénomène devrait s'étendre également à jeudi dans certains départements.



Météo France place 8 départements en vigilance "orange" canicule Crédit : Capture d'écran / Météo France