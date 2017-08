Canicule : Météo France place 15 départements en alerte orange

publié le 04/08/2017 à 17:32

L'épisode caniculaire se poursuit dans le Sud-Est de la France. Ce vendredi 4 août, Météo France a publié la liste de 15 départements toujours concernés par une alerte orange "canicule". Il s'agit des Alpes-de-Haute-Provence (04), des Hautes-Alpes (05),des Alpes-Maritimes (06), de l'Ardèche (07), des Bouches-du-Rhône (13), de la Corse-du-Sud (2A), et de la Haute-Corse (2B), de la Drôme (26), du Gard (30), de l'Hérault (34), de l'Isère (38), des Pyrénées-Orientales (66), du Rhône (69), Var (83) et Vaucluse (84).



Selon Météo France, la canicule se poursuivra ce soir et la nuit prochaine, avec des températures minimales qui ne descendront pas en dessous des 20 degrés. Aujourd'hui, en milieu d'après-midi, on relevait encore plus de 36 degrés à Leucate, dans l'Aude, 39 à Béziers, tandis que les 40 degrés étaient à nouveau dépassés à Nîmes ou encore à Carpentras. La fin du phénomène est prévue au plus tôt pour la matinée du dimanche 6 août.

En attendant, plusieurs conseils sont à appliquer pour tenter de limiter les effets de la chaleur. Il est indiqué de passer au moins 3 heures par jour dans un endroit frais, tel un centre commercial ou un cinéma par exemple. Se rafraîchir et se mouiller le corps plusieurs fois par jour est également conseillé. Boire fréquemment, même sans soif fait partie des recommandations. Enfin, il est demandé à la population d'éviter de sortir durant les heures les plus chaudes de la journée.

15 départements en alerte orange canicule vendredi 4 août 2017