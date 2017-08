publié le 08/08/2017 à 12:01

Au tour du centre-est de redoubler de prudence. Trois départements, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie, ont été placés par Météo France en vigilance orange pour des risques de fortes pluies et d'inondations. La fin du phénomène est prévue pour mardi 8 août à 16 heures.



L'institut météorologique lance une mise en garde concernant cet épisode pluvieux (pouvant atteindre localement 100m de précipitations cumulées) qui s'accompagne d'orages actifs. De fortes rafales de vent sont également attendues.

Météo France rappelle quelques précautions d'usage dans ce type de situations : "Soyez prudents et vigilants en particulier dans vos déplacements et vos activités de loisir. Évitez d'utiliser le téléphone et les appareils électriques. À l'approche d'un orage, prenez les précautions d'usage pour vous protéger des effets de la foudre, mettez en sécurité vos biens et abritez-vous. Renseignez vous avant d'entreprendre un déplacement et soyez vigilants. Évitez, si possible, le réseau routier secondaire. Si vous habitez en zone habituellement inondable, prenez les précautions d'usage. Soyez prudents face aux conditions de circulation pouvant être difficiles".

Carte de vigilance météo du 8 août (10h55)

