publié le 03/08/2017 à 06:28

Treize départements seront encore en vigilance orange canicule jeudi 3 août, dans le sud-est et le centre-est du pays. L'alerte de Météo France concerne les départements des Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Drôme, Gard, Isère, Rhône, Var et Vaucluse.



La fin de l'épisode est prévu pour jeudi, vers 21 heures. Cet près-midi, les températures maximales afficheront encore des valeurs généralement comprises entre 35 et 38 degrés dans l'intérieur des terres. Des pointes à 40 degrés sont encore probables sur des villes comme Carpentras, Manosque, Sartène. La canicule se poursuivra vendredi et samedi. Une baisse des températures maximales est attendue dimanche.



Les autorités appellent la population à la plus grande prudence pour se protéger des fortes chaleur.

Carte vigilance Météo France 3 août Crédit : Météo France