et AFP

publié le 26/12/2017 à 15:21

L'alerte aux vents violents lancée par Météo France concerne désormais cinq départements du Sud-Ouest, selon le bulletin émis mercredi 27 décembre à 6 heures. L'Ariège et la Haute-Garonne ont été ajoutés aux Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées et Landes, en vigilance orange depuis mardi.



Des vents atteignant jusqu'à 143 km/h ont balayé le massif pyrénéen dans la nuit de mardi à mercredi à l'occasion de ce que Météo France qualifie de "tempête modérée comme il s'en produit quatre à cinq fois par an".

Des rafales de 109 km/h ont été enregistrées à Socoa (Pyrénées-Atlantiques) et jusqu'à 114 km/h en altitude sur le Pic du Midi (Hautes-Pyrénées) et 143 km/h à Iraty (Pyrénées-Atlantiques). Selon Météo-France, les vents devrait rester très fort voir se renforcer jusqu'en milieu ou fin d'après-midi

Carte vigilance orange 27/12 à 6h Crédit : Météo France

Météo France rappelle sur son site Internet les précautions d'usage à observer lors de tels épisodes venteux : "Limitez vos déplacements et renseignez vous avant de les entreprendre. Prenez garde aux chutes d'arbres ou d'objets divers. N'intervenez pas sur les toitures. Rangez les objets exposés au vent.

Une personne légèrement blessée

Dans les Pyrénées Atlantiques, la Gironde, les Landes, les pompiers avaient recensé en fin de nuit moins d'une trentaine d'opérations au total, la plupart pour des chutes d'arbres sur la chaussée, des chutes de fils électriques, ou des pylônes menaçant de s'effondrer.



À Lormont toutefois, dans la banlieue de Bordeaux, une jeune femme de 19 ans a été légèrement blessée par la chute d'un arbre sur le véhicule dans lequel elle se trouvait, sur le parking d'un fast-food. Elle a été transférée au CHU.