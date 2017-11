publié le 07/11/2017 à 15:43

Le froid a refait son apparition cette semaine, cela s'est ressenti dans les températures en baisse sur une grande partie du pays. Cette chute de degrés devrait continuer dans les semaines qui viennent. Mardi 7 novembre, les Français se sont réveillés avec des températures oscillant entre -2 et o degrés.



Et comme dit le dicton : "Mieux vaut prévenir que guérir", voici donc quatre conseils pour lutter contre le froid en cet hiver 2017. Si les risques de coupures électriques ou de chute sur verglas existent, il est aussi important de garder son organisme chaud.

1. Boire des boissons chaudes

Thé, soupes et autres infusions... Toutes les boissons chaudes vous permettront de gagner le combat contre le froid. Non seulement elles vous hydrateront mais surtout elles garderont votre organisme à bonne température.



Cependant, veillez à ne pas abuser du café qui a tendance à baisser la chaleur corporelle. La caféine bloque les récepteurs dans les vaisseaux sanguins et les empêche de se resserrer.

2. Ne pas trop mettre le chauffage en intérieur

Plus le chauffage est élevé, plus vous aurez froid car votre corps encaissera plus diffilement les différences de températures. Selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise d'énergie, la température au sein d'un foyer doit être de 19 degrés, et de 17 degrés dans votre chambre.

3. Protéger ses extrémités

Le corps se refroidit par les extrémités, logiquement. Mettez donc de bonnes chaussettes, de bons gants et n'hésitez pas à vous protéger la tête. Ces parties du corps sont les premières à encaisser le froid



Les extrémités sont plus exposées car en cas de chute de température importante, le réflexe de survie de l'organisme humain est de maintenir à bonne température les points vitaux du corps. Les extrémités n'en font pas partie, ils sont les premiers à geler. Protégez-les donc bien !

4. Adoptez la technique de l'oignon

N'hésitez pas à superposer les couches de vêtements quand vous vous habillez le matin. Cela vous permettra de vous adapter en fonction de l’endroit où vous vous trouvez et en fonction de la chaleur. Il est important de protéger le torse et la gorge qui sont les premières victimes de l'hiver.



À cause des températures froides, les vaisseaux sanguins ont tendance à se contracter. Pour protéger l'estomac, il est important de maintenir la chaleur corporelle en couvrant cette partie du corps.