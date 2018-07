Météo en France : les prévisions du samedi 31 décembre

publié le 31/12/2016 à 07:06

Samedi, il y aura du soleil en montagne et des grisailles souvent tenaces ailleurs, selon les prévisions de Météo-France. Le matin, excepté sur les hauteurs et en montagne, sur la Côte d'Azur et la Corse, les nuages bas et les brouillards seront très fréquents. Ces derniers seront localement givrants. Sur la moitié nord en particulier, entre les fortes gelées et le dépôt de givre, les sols pourront être localement glissants.



En journée, le ciel restera limpide sur les hauteurs, bien ensoleillé sur le Midi et la Corse. Entre le sud de l'Aquitaine et les Pyrénées, après les brouillards matinaux, le soleil fera de belles apparitions. Des éclaircies réapparaîtront plus difficilement du nord-est au centre-est avec comme la veille, des grisailles probablement tenaces du Val de Saône au Lyonnais.

Sur tout le reste du pays, les nuages bas et gris resteront nombreux. Les trouées seront fugaces. Parfois, il pleuvra un peu ou bruinera sur le pourtour du Golfe du Lion et sur les côtes de Manche. Les gelées matinales n'épargneront que la bordure méditerranéenne. Et il fera fréquemment -4 à -7 degrés dans l'intérieur de la moitié nord.

En journée, les températures atteindront 11 à 15 degrés sur le pourtour méditerranéen, 10 à 12 au pied des Pyrénées, 6 à 9 sur le Sud-ouest et la pointe bretonne. Sur le reste du pays, il fera bien plus froid entre 1 et 5 degrés en général. Localement, les températures resteront encore faiblement négatives.