Le temps du vendredi 30 décembre sera toujours sec, mais plus froid.

par Louis Bodin publié le 30/12/2016 à 05:57

Vendredi 30 novembre, le temps sera toujours sec mais plus froid avec des brouillards givrants le matin, selon les prévisions de Météo-France. Le matin, les gelées entre 0 et - 7 degrés seront quasi généralisées et les bancs de brouillards localement givrants seront nombreux sur le pays.



En journée, le ciel sera le plus souvent gris autour du golfe du Lion, l'Aquitaine, le Poitou-Charentes et la Vendée. D'autres nuages bas seront présents sur la Bretagne et le Cotentin le matin puis sur l'ensemble des côtes de la Manche en journée. Ailleurs, la grisaille matinale laissera le plus souvent la place à un temps généralement bien ensoleillé.



Côté températures, l'après-midi il fera 0 à 7 degrés du Nord au Centre et dans l'Est, 6 à 11 degrés ailleurs, jusqu'à 12 à 14 degrés au pied des Pyrénées et autour de la Méditerranée.