Mardi 27 décembre sera marqué par un temps plus frais au Nord.

par Louis Bodin publié le 27/12/2016 à 06:48

Les grisailles seront présentes au lever du jour au sud de la Garonne, dans les vallées du Centre-Est, ainsi que sur le Nord-Est où les brouillards pourront être localement givrants. Ces nuages bas se dissiperont au fil de la matinée. Ils seront tenaces par endroits en vallée de Seine et dans le val de Saône ainsi qu'en vallée de la Garonne.



Des éclaircies se développeront ailleurs et le soleil s'imposera dans le Sud-Est, avec un mistral sensible soufflant jusqu'à 90 km/h en pointe. Les nuages progresseront au Nord-Ouest au fil de l'après-midi, ils masqueront par moments le soleil. Un vent d'est à nord-est, renforçant la sensation de froid, soufflera sur le littoral atlantique. Sur l'Aquitaine, des nuages bas s'inviteront en matinée. Ils résisteront par endroits toute la journée.

Les températures

Les minimales seront plus fraîches avec le retour de faibles gelées au nord de la Seine et sur le Nord-Est de -2 à 0. Ailleurs, elles s'échelonneront entre 1 et 7 degrés, voire 7 à 10 degrés sur le littoral méditerranéen et sur les côtes aquitaines.



Les maximales oscilleront entre 4 et 9 degrés dans le Nord et le Centre-Est, 10 à 15 degrés sur le Sud-Ouest et jusqu'à 16 à 19 degrés dans le Sud-Est.