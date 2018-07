Météo en France : les prévisions du samedi 28 mai

publié le 28/05/2016 à 08:49

Le risque orageux va s'étendre samedi sur l'Hexagone, selon les prévisions de Météo-France. De la Haute-Normandie à la frontière belge, ainsi que du Nord-Est à l'Aquitaine, les nuages et les averses ponctuellement orageuses seront installés dès le début de journée. Les nuages s'étendront, à partir de la mi-journée, à une grande partie du pays, alors que les pluies et les orages se renforceront, notamment entre les Pyrénées, le Massif central et la Bourgogne, puis jusqu'au Languedoc et la Franche-Comté le soir.



Les orages, parfois virulents, pourront s'accompagner de grêle, de fortes rafales de vent et surtout de fortes pluies donnant des cumuls importants. Les régions méditerranéennes resteront à l'écart jusque dans l'après-midi, mais il y aura de la grisaille autour du golfe du Lion, tandis que le soleil restera plus généreux du côté de la Provence et de la Corse.

Sur la Bretagne et la Basse-Normandie, après la dissipation des brouillards matinaux, les nuages et les averses seront rares, ce temps plutôt calme et agréable gagnera tout le bord de Manche l'après-midi.

Les températures

Il fera le matin entre 9 et 16 degrés. Les maximales s'étageront entre 20 et 25 degrés en général l'après-midi, elles atteindront 26 à 29 degrés en Provence mais iront de 16 à 20 en bordure de Manche.