publié le 30/08/2017 à 05:58

Le temps sera marqué mercredi 30 août par un changement venu de l'ouest, mais il fera toujours chaud à l'Est, selon les prévisions de Météo-France. L'alerte canicule, maintenue dans quatre départements (le Jura, la Loire, le Rhône et la Saône-et-Loire) se double d'une vigilance orange orages, avec des risques de grêle, dans quinze départements, allant du Massif central aux régions du nord-est, en passant par la Bourgogne (l'Ain, l'Allier, le Cantal, la Côte-d'Or, le Doubs, la Haute-Loire, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Puy-de-Dôme, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, les Vosges et le Territoire-de-Belfort).



De la Bretagne jusqu'à l'ouest des Hauts-de-France, un temps couvert et pluvieux s'installera dès le matin. De la Normandie à la Belgique les pluies seront plus durables et marquées, alors qu'elles s'estomperont en fin d'après-midi sur la péninsule bretonne.



Des Pays de Loire à l'Aquitaine, les Pyrénées, jusqu'à l'est des Hauts-de-France et la Lorraine, sous un ciel de plus en plus chargé, des ondées vont se produire en matinée, elles seront parfois accompagnées de tonnerre. L'après-midi, les averses deviendront de plus en plus fréquentes et souvent orageuses, avec des orages parfois forts en fin de journée entre l'ouest des Pyrénées, le Massif central et le Nord-Est.

Du pourtour méditerranéen à Rhône-Alpes et à l'Alsace, hormis un risque d'ondées sur le relief alpin, le temps restera sec et chaud mais le soleil sera assez souvent contrarié par des passages nuageux, voire de la grisaille près du golfe du Lion. Le vent de sud deviendra assez fort dans la vallée du Rhône.

Les températures

Les températures minimales seront encore élevées sur une grande partie du pays, généralement entre 17 et 23 degrés, mais elles seront en baisse sur le Nord-Ouest avec 12 à 17 degrés.



L'après-midi, la baisse va se confirmer sur la moitié ouest. Des côtes de Manche jusqu'au Pays de la Loire et le Nord-Pas de Calais, le vent basculera au Nord et les températures dégringoleront. Elles perdront près de 10 degrés par rapport à mardi avec des maximales prévues de 15 à 19 degrés sur Bretagne et Cotentin, 17 à 24 degrés ailleurs. Sur le reste de la moitié ouest de l'hexagone, il fera 25 à 30 degrés. Par contre à l'Est la forte chaleur persistera avec 30 à 34 degrés, localement 35 ou 36 en Provence et plaine d'Alsace.