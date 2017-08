publié le 03/08/2017 à 12:04

Quand le mercure grimpe, pas toujours simple de bien dormir. Dans la nuit de lundi à mardi 2 août, la Corse a enregistré un record de chaleur historique de 30,5°C. Et selon les prévisions de Météo France, la situation risque de perdurer toute la fin de la semaine avec des températures très élevées sur toute la partie sud-est du pays.



Pour réussir à fermer l'oeil malgré la chaleur torride, quelques bons gestes peuvent parfois faire la différence. Le premier et sans doute le plus important : s'hydrater ! Buvez en journée, mais prévoyez aussi une grande bouteille d'eau fraîche à déposer près de votre lit la nuit. Cela vous évitera de vous relever - et donc d'avoir encore plus chaud, et aidera votre corps à trouver de la tranquillité.



Adaptez votre alimentation et votre linge de lit

Adaptez aussi votre alimentation, surtout le soir : pour le dîner, mangez léger, par exemple une salade de crudités ou une soupe froide. Votre organisme aura moins d'efforts à fournir pour la digestion et produira donc moins de chaleur.

Si vos draps sont en matière synthétique ou en lin, il est temps d'en changer. Privilégiez plutôt le coton, qui absorbe la transpiration.



Avant de vous coucher, prenez une bonne douche. Elle peut être tiède ou légèrement froide, mais évitez les douches glacées. Quand l'eau est trop froide, le corps réagit mécaniquement pour ramener sa température à 37°C. Résultat : il produit de la chaleur.



Anticipez les nuits et humidifiez la pièce

Anticipez aussi vos nuits en laissant les volets fermés ou "à l'espagnole" toute la journée, pour éviter que le soleil ne vienne réchauffer la pièce. Dans la soirée, guettez la moindre brise et créez des courants d'air. Si vous disposez de plusieurs chambres dans une grande maison par exemple, préférez le rez-de-chaussée ou le sous-sol aux étages supérieurs puisque la chaleur monte.



Si la chambre est mal ventilée, il est possible de la rafraîchir soi-même. Avant de dormir, disposez des lingues humides ou des bols d'eau froide dans la pièce. Vous pouvez également utiliser un brumisateur pour créer une ambiance plus humide.