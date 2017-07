publié le 07/07/2017 à 15:00

La canicule pose toutes sortes de problèmes. Se déplacer est un calvaire, que ce soit en marchant (sensation de lave sous nos pieds en arpentant le bitume), en voiture (coucou les brûlures au second degré à cause du volant bouillant et du dos de votre siège complètement carbonisant) ou en transports en commun (merci aux rails qui se déforment à cause de la chaleur et empêchent les trains de circuler).



Bien sûr, on transpire comme un veau, et plus on a soif, plus on boit, et plus on transpire, plus on a soif, et ça n'en finit pas, vous avez compris le problème.

Mais il y a un autre dilemme en cas de forte chaleur, à chercher au rayon sexo : où faire l'amour sans risquer de fondre comme la cire d'une bougie ? Voici quelques propositions pour garder une vie sexuelle épanouie malgré la canicule.

1 - Dans votre lit, entre deux et sept heures du matin

Mettez un réveil s'il le faut. Entre deux et sept heures du matin, la température doit avoir baissé suffisamment pour qu'il redevienne tolérable d'avoir quelqu'un à moins d'un mètre de soi. On garde la fenêtre ouverte, pour ne pas mourir de chaud au bout de dix minutes, tout en veillant à ne pas non plus réveiller les voisins.



2 - Dans une piscine

C'es l'une des options les plus évidentes sur le papier, mais difficile à mettre en pratique. Bien sûr, il est hors de question de s'y adonner dans une piscine publique, encore moins à heure de grande fréquentation. On mise sur une piscine privée, bien cachée du voisinage. On s'assure qu'aucun membre de famille/ami ne traîne dans les parages.



En revanche, ce genre de plan est plutôt réservé aux couples ayant déjà passé des tests de dépistage du VIH, et dont la partenaire a un moyen de contraception efficace. En effet, l'eau n'est pas l'endroit préféré du préservatif, qui a de grandes chances de glisser et donc, d'être inutile. Pour les couples hétérosexuels, il faut aussi que la partenaire utilise un moyen de contraception fiable, comme la pilule ou le stérilet.



Une petite salle obscure, climatisée (insistons sur ce point), la dernière séance du soir avant fermeture, très (très) peu de spectateurs pour un film en fin de course, et le tour est joué. S'il s'agit d'un film d'action avec beaucoup de bruit, c'est encore mieux pour couvrir vos ébats cinéphiles. Cependant, la configuration du lieu permet plutôt la pratique du sexe oral qu'autre chose, ce qui peut être suffisamment excitant.



3 - Sous la douche

Toujours dans la thématique aquatique, la douche est également une bonne option, pourvu qu'on soit souple et qu'on puisse s'accrocher quelque part. Un filet d'eau froide, un pied sur le rebord et l'autre un peu surélevé, la main cramponnée au pommeau de douche, et c'est parti !



4 - Sur une plage privée

Coquillages et crustacés à proximité, on choisit un joli banc de sable très isolé ou, au mieux, privé pour s'adonner aux activités charnelles que l'on souhaite. Conseil aux demoiselles : veillez à ce que du sable ne rentre pas dans votre vagin, sinon vous aurez (très) très mal et attraperez sûrement une bactérie. De quoi gâcher l'été bien comme il faut.

5 - Dans un chalet à la montagne

Si vous habitez loin du bord de mer, que la piscine vous débecte et que vous n'avez pas de douche (là, c'est plus inquiétant), pensez à votre amie l'altitude. Fuyez la ville et son étouffante chaleur et offrez vous l'air frais des montages dans un petit chalet isolé de toute civilisation.