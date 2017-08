publié le 02/08/2017 à 15:32

Une partie de l'Hexagone connaît actuellement un épisode caniculaire. Météo France a placé douze départements du Sud-Est en vigilance orange pour canicule, mercredi 2 août. Les températures maximales en journée dépasseront facilement les 34°C sur le Lyonnais et le Dauphiné, 36 degrés en vallée du Rhône, et dépasseront souvent les 38°C en région PACA, voire ponctuellement plus en Corse pour les jours à venir.



Cet épisode caniculaire n'est bien sûr pas sans danger. Depuis quelques semaines, le sud de la France, confronté à de fortes températures infernales, doit faire face à des incendies ravageurs. Plus de 7.000 hectares de forêts ont été détruits par les flammes. De plus, la canicule de juin dernier serait responsable de 580 décès supplémentaires selon une première estimation des autorités sanitaires.

Afin de supporter au mieux les fortes chaleurs, il existe quelques précautions et gestes simples à adopter au quotidien.

1. Un litre et demi d'eau par jour

Afin d'éviter la déshydratation causée par la transpiration, il est vivement recommandé de boire régulièrement de l'eau. Sauf contre-indication médicale, il faudrait boire au moins un litre et demi par jour. Attention aux sodas qui, très riches en sucre, déshydratent le corps au lieu de l'hydrater. Contrairement à ce qui a longtemps été dit, alcool et fortes chaleurs ne font pas bon ménage. Exit la bière bien fraîche. Aucune boisson ne désaltère mieux que l'eau. Il est également conseiller de mouiller et ventiler son corps régulièrement. La baisse de concentration, la fatigue et les maux de tête sont les premiers symptômes de la déshydratation.

2. Éviter les efforts physiques

Il est conseillé d'éviter de produire un effort physique important en cas de fortes températures. À ce titre, un décret paru en 2008, précise les conditions de travail des personnes lorsqu'elles sont exposées à des conditions climatiques particulières.

3. Une alimentation saine

Le fortes chaleurs ont tendance à affaiblir l'organisme. L'inpes (Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé) précise donc qu'il est essentiel de manger en quantité suffisante. Riches en eau, la consommation de fruits et de légumes est conseillée. À l'inverse, mieux vaut éviter les viandes grasses et préférer plutôt les viandes maigres.

4. Respecter la chaîne de froid

Il est important de ne pas interrompre la chaîne du froid. La conservation des aliments frais est particulièrement délicate en cas de fortes chaleurs. Pour rappel, le maintien à basse température d’aliments réfrigérés permet de ralentir la croissance des micro-organismes et ainsi de limiter la survenue de toxi-infections alimentaires ainsi que de conserver les qualités nutritionnelles et organoleptiques aux aliments.

5. Maintenir sa maison au frais

Il est recommandé de laisser les volets et fenêtres fermés pendant les heures où le soleil rayonne le plus. Il existe quelques techniques pour rafraîchir facilement l'intérieur de sa maison telle que la pose d'une serviette mouillée sur un ventilateur. Plus efficace, ce dernier diffusera de l'air frais dans la pièce. Il est également conseillé d'éteindre les appareils électriques qui produisent de la chaleur. L'utilisation du four n'est bien sûr pas préconisée. L'Agence Régionale de Santé précise aux personnes concernées par la canicule de passer au moins 3 heures par jour dans un lieu frais.

6. Veiller aux personnes vulnérables

Il est essentiel de porter une attention particulière aux personnes dites vulnérables en prenant régulièrement de leurs nouvelles et en s'assurant de leur sécurité.



Enfin, voici les numéros d'urgences à contacter en cas de problème : le 15 pour le SAMU, le 18 pour les Pompiers et le 112 pour le numéro européen d'urgence. Pour toute information éventuelle, composer le numéro vert du ministère de la santé : 0 800 06 66 66. Un service ouvert de 9h à 19h.