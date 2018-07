publié le 28/08/2017 à 07:00

Le temps de ce lundi 28 août sera toujours marqué par la chaleur, le ciel se partageant entre éclaircies et nuages, avec parfois des averses, selon les prévisions de météo-France. La vigilance orange "canicule" a été étendue de trois à huit départements : Le Puy de Dôme (63), la Loire (42) et le Rhône (69) ont été maintenus en vigilance orange. L'Allier (03), la Saône et Loire (71), le Jura (39), le Tarn (81) et le Tarn et Garonne (82) ont été ajoutés à cette liste.



De la Manche à l'Alsace, un beau ciel bleu s'imposera et le soleil résistera dans l'après-midi sur un quart Nord-Est. Sur le reste du pays, les éclaircies se partageront le ciel avec les nuages qui pourront donner des averses le long de la façade atlantique le matin.



Dans l'après-midi, un voile de nuages arrivant d'Espagne progressera sur le Sud-Ouest. Le ciel prendra un aspect plus chaotique avec des averses se déclenchant sur les Pyrénées essentiellement, mais pouvant déborder sur la plaine. Un coup de tonnerre n'est pas exclu sur le relief.

Sur les Alpes et le Jura, de petites ondées pourront se développer par évolution diurne. Quelques nuages bas pourront traîner en journée le long des côtes méditerranéennes.

Les températures

Les minimales s'échelonneront entre 15 et 19 degrés sur la moitié Nord, 18 à 21 degrés dans le Sud.



L'après-midi, les températures seront en hausse. Elles seront stationnaires le long des côtes de Manche avec 21 à 26 degrés. Ailleurs, elles seront plus chaudes avec 28 à 32 degrés au nord de la Seine, 31 à 36 degrés sur le reste du pays voire jusqu'à 37 à 38 degrés en vallée du Rhône et dans le Sud-Ouest.