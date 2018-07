publié le 31/08/2017 à 06:54

Ce jeudi 31 août, de fortes pluies se produiront sur le Centre-Est et le Nord-Est du pays, selon les prévisions de Météo-France. La journée s'annonce agitée avec des pluies souvent soutenues et localement orageuses sur une bande allant de l'est des Pyrénées et du golfe du Lion au Massif-Central et jusqu'au Nord-Est. Le risque orageux ne sera pas très marqué mais cette perturbation donnera de forts cumuls de pluies notamment entre le Massif-Central, une grande partie nord-ouest de Rhône-Alpes, jusqu'à l'est de la Lorraine, l'Alsace et la Franche-Comté.



À l'avant de cette zone pluvio-orageuse, c'est-à-dire sur la Provence puis la Corse, quelques ondées se produiront sous les passages nuageux. Un coup de tonnerre n'est pas impossible.

À l'arrière, sur progressivement une petite moitié nord-ouest du pays, un ciel plus variable va s'installer, dans une atmosphère bien fraîche. Les averses se produiront entre la Bretagne, les Pays de la Loire et l'ouest des Hauts-de-France.

Le vent tournera au secteur nord-ouest sur le golfe du Lion, avec des rafales de tramontane à 70/80 km/h.

Les températures

Les températures minimales varieront entre 9 et 14 degrés sur une large moitié nord-ouest, 14 à 16 sur la façade est, voire 20/22 sur l'extrême sud-est.



Le rafraîchissement se fera sentir l'après-midi sur la plus grande partie du pays. Les maximales se limiteront entre 17 et 22 degrés en général, 20 à 25 vers la Méditerranée, mais encore 28 à 31 degrés de la Côte d'Azur à la Corse